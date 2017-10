Lange rij voor Concertgebouw voor afscheid Van der Laan

Vanaf 10.00 uur konden ze naar binnen om hem een laatste groet te brengen. Het college liep als eerste langs de kist, die is omgeven door een grote zee van tientallen boeketten bloemen.

Aan het Concertgebouw hangen twee Amsterdamse vlaggen halfstok. Op een lichtbak staat: 'Zorg goed voor de stad en voor elkaar. Eberhard van der Laan 1955-2017'.

De burgemeester overleed vorige week op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Vondelpark

De eikenhouten kist, gemaakt van bomen uit het Vondelpark, met het lichaam van de burgemeester kwam tegen 08.30 uur aan. Op de kist staan aan de voorkant de drie kruisen van het wapen van Amsterdam.

Voor de kist staat een krans van de koning en koningin, van wie even verderop ook een boeket op persoonlijke titel ligt. In het Concertgebouw, dat tot 20.00 uur toegankelijk is, hangen foto's van de burgemeester.

Erewacht

Tijdens het publieke afscheid houden Amsterdammers vrijdag afwisselend in tweetallen de wacht bij zijn kist in het Koninklijk Concertgebouw. Zo is er een erewacht van Amsterdamse veteranen, de politie, daklozen, gemeentehandhavers en 'nachtvlinders' Dolly Bellefleur en Jennifer Hopelezz.

Zaterdag vindt er in het Concertgebouw een herdenkingsbijeenkomst plaats voor genodigden, waarna Van der Laan in besloten kring wordt begraven. Alle brandweer- en politievoertuigen in de stad rijden vrijdag en zaterdag met een rouwlint.

Vlaginstructie

Ook zullen de vlaggen zaterdag in heel Nederland halfstok hangen voor de herdenking van burgemeester Eberhard van der Laan. Minister-president Rutte heeft een zogenoemde vlaginstructie gegeven.

De vlaggen zullen op alle hoofdgebouwen van de overheid halfstok hangen. Dit geldt ook voor de gebouwen van provincies en gemeenten. Het is voor het eerst dat de vlaggen in het hele land halfstok hangen na het overlijden van één persoon die geen deel uitmaakt van het Koninklijk Huis.

Zaterdag om 13.00 uur staan bussen, metro’s en trams in Amsterdam een minuut stil. Ook de veren over het IJ varen op dat moment niet.