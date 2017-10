Huizenprijzen Amsterdam stabiel met 17 procent stijging dit jaar

In het derde kwartaal liep de gemiddelde transactieprijs er volgens makelaarsorganisatie NVM met 0,5 procent terug ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het gevolg is dat het aantal verkochte huizen het afgelopen kwartaal met zo'n 17 procent is gedaald. Reden is 'een krimpend woningaanbod dat niet aan de grote vraag en aanhoudende prijsstijgingen kan voldoen', blijkt uit het rapport van de NVM.

Afwachten

"Het begin is er, maar of de prijsstijging in Amsterdam echt ten einde is, durf ik nog niet te zeggen. Dan moeten we de cijfers over het volgende kwartaal afwachten", aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma in een toelichting.

Amsterdamse huizen verwisselden in het derde kwartaal voor gemiddeld 378.000 euro van eigenaar. Dat is nog altijd ruim 17 procent meer dan een jaar eerder.

Hoge prijs

Waar je gemiddeld 337.000 euro betaald voor een huis in Nederland betaal je in Amsterdam gemiddeld 506.000 euro. "Voor mensen met een beperkte financieringsruimte lijkt daarmee geen plaats meer te zijn in de regio Amsterdam", aldus de NVM-voorzitter.

Echt goedkope woningen zijn er dan ook vrijwel niet meer. Het aantal verkopen van huizen onder de 200.000 euro is met 67 procent gedaald, in één jaar tijd. "Huishoudens met een beperkte financiële armslag zullen hun heil moeten zoeken in omliggende gebieden of uit moeten wijken naar de vrije huursector."

Verkooptijd

Ook de verkooptijd is veel lager in Amsterdam. De gemiddelde woning is binnen twee maanden verkocht, landelijk duurt dat meer dan acht maanden.

"In de grote steden wordt het steeds moeilijker om het aantal transacties uit het verleden te halen, vooral ook omdat er te weinig huishoudens de woning te koop zetten. In de ruimere woningmarktgebieden zal de woningmarkt de komende periode verder aantrekken", valt te lezen in het rapport. Vooral omliggende gemeenten zullen dus blijven profiteren.