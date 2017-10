'Half miljard euro aan niet bestaande vierkante meters verkocht'

Dat meldt het FD. De krant schat dat er zo voor bijna een half miljard euro woonruimte verkocht is, die volgens het Kadaster helemaal niet bestond. Het verschilt per makelaar hoe sterk er overdreven wordt.

Onderzoek van het FD laat zien dat makelaars het oppervlakte van woningen te ruim aanprijzen. Amsterdamse woningen die vorig jaar verkocht werden, telden gemiddeld 81,9 vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Maar op basis van de makelaargegevens, was die gemiddelde woning 90,1 vierkante meter. Dat is 10 procent groter.

'Amsterdamse makelaars verkochten vorig jaar volgens hun advertenties opgeteld 100.852 meer vierkante meters woonruimte dan de omvang van de verkochte woningen volgens het BAG-register (van het Kadaster, red.)', schrijft het FD.

Een anonieme makelaar zegt in de krant dat hij een vervelend gevoel heeft over deze praktijken. Huizenkopers kunnen bij doorverkoop ontdekken dat hun woning kleiner is dan zij dachten en zo in de problemen komen. 'This shit gives us a bad name', aldus de anonieme makelaar. Ook de Vereniging Eigen Huis is kritisch. 'Makelaars verkopen lucht', zegt een woordvoerder.

De Makelaarsvereniging Amsterdam laat in de krant weten dat de informatie van het Kadaster achterhaald kan zijn. Door uitbreiding van een woning zouden die gegevens verouderd kunnen zijn. Eigenaren melden dat niet, omdat hun belasting dan omhoog zou gaan.