Van der Laan hoopt dat Amsterdam 'een lieve stad' zal blijven

"Ik heb eens gezegd dat ik Amsterdammers lieve mensen vind. Toen sprong de rest van Nederland bovenop mij. Maar ik vind het echt", zegt Van der Laan in 2016 tegen AT5. Amsterdammers arrogant? Nee, volgens Van der Laan kijken Amsterdammers naar elkaar om. Hij noemt het vaak 'het DNA van de stad'.

Het is deze boodschap die Van der Laan wil overbrengen in zijn laatste grote tv-interview afgelopen zomer in Zomergasten. Als presentatrice Janine Abbring vraagt wat de erfenis is die hij achterlaat in Amsterdam, zegt hij: "Dat het de lieve stad blijft die het is".

Daarop reageert Abbring dat hij de stad ook liever heeft gemaakt. "Dat hoop ik", antwoordt hij. "Trots zijn is moeilijk. Maar het is waar. Je moet je zegeningen tellen. Maar je moet nooit tevreden zijn."

De uitzending van Zomergasten wordt door velen op grote schermen in de stad wordt gezamelijk gekeken.

Koning

Een bijzonder moment was er afgelopen zomer bij het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Jordaan. Als gastheer Van der Laan de koning bij het verlaten van buurtcentrum Het Claverhuis voor wil laten gaan, zegt Willem-Alexander: "Nee, we gaan samen."

Arm in arm lopen de koning en Van der Laan de deur uit. De foto die ervan wordt gemaakt wordt massaal gedeeld op sociale media.

Applaus

Wanneer Van der Laan bekend maakt dat hij zijn taken neerlegt, zorgt dat voor veel emoties in de stad. Vooral het laatste woord 'vaarwel' in zijn brief ontroert veel Amsterdammers. Er wordt een 'applaus-moment' georganiseerd voor de ambstwoning waar duizenden Amsterdammers op af komen.

Van der Laan is zelf niet in staat om te reageren op het applaus. Zijn vrouw Femke neemt in de deuropening van de amtswoning het woord namens hem. "Hij heeft jullie kunnen horen en hij heeft ervan genoten. Ik wil jullie namens mijn man hartelijk danken voor dit mooie gebaar en voor alle lieve reacties van de afgelopen dagen. Het is een enorme steun. Dank jullie wel."

Eberhard van der Laan is donderdag 5 oktober op 62-jarige leeftijd overleden.