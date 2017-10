Verdachte van ombrengen twee vrouwen Amsterdam langer vast

De 44-jarige W. moest donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De man werd in juni aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning en moord op Sabrina Oosterbeek​ die sinds 8 maart vermist is en niet is teruggevonden. Oosterbeek ging haar fiets verkopen en kwam nooit meer thuis.

W. heeft verklaard op de avond van de verdwijning drugs met haar te hebben gebruikt en seks met haar gehad te hebben, naast dat hij haar fiets zou hebben gekocht.

Door het drugsgebruik kan hij zich alleen niet goed meer herrineren hoe het is gegaan met de fiets of hoe de avond verder is verlopen.

Roemeense prostituee

Ook wordt W. door het Openbaar Ministerie verdacht van het vermoorden van een Roemeense prostituee in 2004. Haar lichaam werd op 15 november van dat jaar in stukken gehakt in vuilniszakken gevonden in Amsterdam Zuidoost. Op een van de zakken is een dna-spoor gevonden wat mogelijk behoort tot W.

De officier van Justitie vindt de gelijkenissen in de twee zaken zeer opvallend. In beide gevallen zijn het vrouwen met wie W – al dan niet tegen betaling – seks had. “En in beide gevallen is er na contact met W. niets meer van ze vernomen.”

W. moet zijn zaak in de cel afwachten tot deze over drie maanden weer verder gaat.