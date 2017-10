Gemeente Amsterdam doet nieuwe toeristenwinkels binnenstad in de ban

Wat er al is in het centrum aan ijswinkels, kaaszaken en ticketshops mag blijven bestaan, heeft wethouder en loco-burgemeester Kajsa Ollongren donderdag bekendgemaakt.

"We moeten iets doen met winkels die geen binding hebben met de buurt en zich alleen richten op bezoekers", aldus Ollongren. "En daarom hebben we gezegd dat we ervoor zorgen dat er geen nieuwe meer bij komen."

Ollongren vindt dat de diversiteit aan aanbod blijft verschralen. Dat zou er zelfs voor zorgen dat Amsterdammers en mensen die in de stad werken vervreemd raken van de binnenstad.

Volgens Ollongren is er ook met ondernemers zelf over de maatregel gesproken. "Ook zij zeggen, het is voor ons niet goed als er alleen maar meer van hetzelfde komt."

Aanpassingen

"Het is niet een maatregel tegen ondernemers, het is een maatregel voor de leefbaarheid van de buurt en ook voor ondernemers die daarmee ook de ruimte hebben om andere dingen te doen dan alleen maar nog meer wafels of tickets te verkopen."

Ze zegt gebruik te maken van 'nieuwe juridische instrumenten'. In de bestemmingsplannen wordt vastgelegd dat nieuwe vestigingen van de zogenoemde toeristenwinkels niet meer mogelijk zijn. Die aanpassingen moeten in de loop van volgend jaar definitief zijn.

Twee categorieën

"De toeristische attracties zijn in twee categorieën onder te verdelen", vertelt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam aan NU.nl. "Winkels die alleen maar gericht zijn op toerisme zoals ticketshops, kofferopslagpunten, fietsverhuurbedrijven, maar ook plekken vergelijkbaar met een Madame Tussauds of een Amsterdam Dungeon."

De tweede groep winkels bestaat uit plekken voor eten voor directe consumptie. "De bekendste voorbeelden zijn ijs, donuts en pizzapunten. Eigenlijk alles wat niet in een horecapand zit en wat niet in de winkel zelf wordt bereid. Daar zou je ook een horecavergunning voor moeten hebben."

Voorstel

Het niet meer toestaan van toeristenwinkels gebeurt in postcodegebied 1012 en in een groot aantal winkelstraten in de omgeving, zoals de Haarlemmerstraat, de Utrechtsestraat, het Waterlooplein, de Plantage Kerklaan en de Vijzelstraat.

Het voorstel van Ollongren is al unaniem aangenomen door de raad. "Het is nieuw, maar het is heel zorgvuldig tot stand gekomen. Ik heb er helemaal geen zorgen over. Als iemand naar de rechter wil stappen mag dat natuurlijk."

Toeristenbelasting

De wijziging is niet de enige maatregel die wordt doorgevoerd om de groei van het aantal toeristen te verlagen. Donderdag werd ook bekend dat de gemeente Amsterdam naast toeristenbelasting ook belasting gaan heffen op het gebruik van toeristenbussen.