'Willem-Alexander en Rutte op bezoek bij Van der Laan'

Dat meldt Het Parool woensdag.

Of de koning en de premier samen of afzonderlijk bij Van der Laan zijn langsgeweest, is niet bekend. Omdat het om een privébezoek ging, geeft de Rijksvoorlichtingdienst geen details over het bezoek prijs.

Zo'n drie weken geleden kwam Willem-Alexander ook al naar Amsterdam voor een bezoek aan Van der Laan. Op beelden was toen te zien hoe de burgemeester tijdens een wandeling door de Jordaan door de koning wordt ondersteund.

Een week later maakte Van der Laan bekend zijn taken als burgemeester neer te leggen. Sindsdien verblijft hij met zijn gezin in de ambtswoning aan de Herengracht, waar hij ook de koning en premier zou hebben ontvangen.