Rechtbank trekt vergunningen voor nieuw hotel Heineken Hoek in

De gemeente moet de vergunningaanvragen opnieuw beoordelen, maakt de rechtbank in Amsterdam dinsdag bekend.

De eigenaar van het café aan het Leidseplein was van plan een hotel met horecavoorzieningen te bouwen. Het college verleende de benodigde vergunningen, maar volgens de rechtbank vertonen deze meerdere gebreken.

Zo is de sloopvergunning onterecht gegeven omdat de bouwvergunning nog niet definitief was. "Het gevolg van een sloopvergunning zonder bouwvergunning kan zijn dat er voor lange tijd een groot gat in het straatbeeld ontstaat", motiveert de rechtbank.

Gemeenteraad

Ook in het verstrekken van de bouwvergunning zijn fouten gemaakt, aldus de rechter. Zo moest het college de vraag of het hotel op deze plaats wel wenselijk was, aan de gemeenteraad voorleggen. In plaats hiervan heeft het college zelf de vergunning verstrekt.

"Daardoor blijft het onduidelijk of het college überhaupt bevoegd was om de bouwvergunning te verlenen. Dit is voor de rechtbank reden een streep door de vergunning te zetten."

De zaak was aangespannen door Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). De belangenvereniging vond dat het hotel de historische gelaagdheid van het Leidseplein aan zou tasten.