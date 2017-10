Meldplicht toeristenverhuur ingevoerd in Amsterdam

De gemeente wil met de maatregel naar eigen zeggen illegale hotels tegengaan. De gemeenteraad stemde in juli in met de meldplicht.

De maatregel geldt voor alle vormen van toeristenverhuur, of het nu via Airbnb is of via kleinere aanbieders als Wimdu, 9Flats of Booking.com. Wie verzuimt de verhuur te melden, kan een boete krijgen die kan oplopen tot 20.500 euro.

Strenge regels

Op een speciale website kunnen de verhuurders invoeren wanneer zij hun woning verhuren. Vakantieverhuur van een huis is in Amsterdam aan strenge regels gebonden. Het mag hooguit zestig nachten per jaar.

Wethouder Laurens Ivens (SP) van Wonen: "De meldplicht is een nieuw en machtig wapen in de strijd tegen illegale hotels. Voor de welwillende mensen die hun eigen woning kort verhuren is het melden van vakantieverhuur een kleine moeite, terwijl we de illegale hotels, het overschrijden van de termijn van zestig dagen en de bijbehorende overlast hiermee effectief kunnen aanpakken."