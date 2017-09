Illegale Airbnb-verhuur in Amsterdam neemt af

Het percentage van boekingen van meer dan zestig dagen, iets wat sinds maart van dit jaar verboden is in de stad, lag dit jaar op 5 procent. Vorig jaar ging het nog om 13 procent. Dit meldt de gemeente Amsterdam vrijdag.

Het aanbod van het aantal vakantiewoningen in de stad ligt nu op 18.000, wat volgens de gemeente een stabilisatie betekent. In sommige stadsdelen is zelfs sprake van een lichte daling.

Op 1 januari 2017 ging de nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en Airbnb in. Het doel was illegale toeristische verhuur tegen te gaan. De woningverhuursite controleert de verhuurders. Als blijkt dat zij illegaal langer dan zestig dagen hun pand verhuren, worden ze van de site verwijderd.

In 2017 (tot september) maakte Airbnb het voor ruim 1.250 verhuurders onmogelijk om nog boekingen te accepteren voor de rest van het jaar.

Afspraken

Wethouder Laurens Ivens is grotendeels tevreden: de meeste afspraken zijn door Airbnb nagekomen, staat in het rapport Toeristische verhuur van woonruimte.

Over een aantal andere zaken is de wethouder minder tevreden. Zo mag een woning aan maximaal vier personen worden verhuurd, maar lukt het Airbnb technisch nog niet dat goed te controleren.

Airbnb zou hier wat beter z'n best op moeten doen, vindt Ivens. "Juist grote groepen volwassenen kunnen voor veel overlast zorgen." Volgens de gemeente gaat het om ongeveer duizend advertenties. Een deel daarvan is niet illegaal, omdat het om een hotel gaat. Dat maakt het voor Airbnb moeilijk.

Inspecteur

Een ander probleem is dat Airbnb nog geen gegevens van verhuurders doorgeeft als een inspecteur van de gemeente een mogelijke overtreding wil onderzoeken. Dat was wel zo afgesproken.

Het bedrijf zegt dat dat niet zomaar mag van het Ierse recht waar Airbnb onder valt. "Teleurstellend", constateert de wethouder, maar geeft toe dat deze afspraak nog een goed juridisch protocol nodig heeft. Daar wordt aan gewerkt.

Per oktober gaat de meldplicht voor verhuurders die hun woning aanbieden op sites als Airbnb in. Iedere Amsterdammer moet verplicht aan de gemeente doorgeven als (een deel van) de woning verhuurd wordt.

Wie verzuimt te melden, kan een boete krijgen die kan oplopen tot 20.500 euro.

'Duurste stad'

Op vrijdag werd ook bekend dat Amsterdam de duurste Airbnb stad is in Europa. Gemiddeld kost een nacht in een Amsterdamse Airbnb-woning 136 euro, schrijft Het Parool. Een vakantie in de Nederlandse hoofdstad is daardoor duurder dan in andere Europese steden, zoals Londen, Barcelona en Parijs.

Een volledige woning voor toeristen kost gemiddeld 171 euro per nacht. Een Bed & Breakfast, waarbij veertig procent van een woning wordt verhuurd, kost gemiddeld 104 euro per overnachting.