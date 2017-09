Tunnel afgesloten door concert Dotan onder Rijksmuseum

Vrijdagochtend ging de tunnel al dicht voor fietsers. Vanaf 18.00 uur geldt de afsluiting ook voor voetgangers.

Het unieke concert in de tunnel is een samenwerking tussen Paradiso en het Rijksmuseum. Kaarten voor het optreden vlogen de deur uit: al binnen vijf seconden waren de honderden gratis toegangsbewijzen vergeven.

Het concert zal niet de laatste muzikale activiteit in het museum zijn. Het gratis optreden is namelijk een onderdeel van het nieuwe project Muziek in het Rijks.

Activiteiten

In de loop van het jaar vinden er verschillende muzikale activiteiten plaats in en rond het museum. Op de planning staan nog optredens in de museumtuinen, multimediatours, dance-events en klassieke- en popconcerten met historische muziekinstrumenten.

De passage is rond 3.00 uur weer te gebruiken. Tot die tijd kan men omlopen of fietsen via de Jan Luijkenstraat of de Hobbemakade.