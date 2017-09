Politie volgde van moord verdachte rapper met onbekend 'technisch hulpmiddel'

Dat bleek woensdag in een tussentijdse zitting tegen de Green Gang-rapper, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Abderrahim Belhadj in flat Kikkenstein.

Zijn advocaat, Manon Aalmoes, trof in het inmiddels afgeronde dossier met de bewijslast aan dat de politie L. al langere tijd nauwlettend in de gaten hield. Bij het observeren van de verdachte is verschillende keren gebruik gemaakt van een 'technisch hulpmiddel' waarmee de agenten konden achterhalen waar de rapper zich op dat moment bevond.

"Wat voor technisch hulpmiddel het is, weet ik niet. Hebben ze soms een chip in hem geplaatst?", vroeg Aalmoes zich tijdens de zitting af.

Toestemming

Het gaat om een hulpmiddel waarvoor de politie vooraf toestemming moet vragen voordat zij het mogen inzetten. Maar hoe het heet en wat het precies doet, wilde de officier van justitie woensdag niet vertellen.

Het lijkt te gaan om een opsporingsmiddel waarmee de precieze locatie van een telefoon te achterhalen is. Meestal worden locaties van telefoons pas na afloop opgezocht, door middel van zendmastgegevens.

Omstreden

Of het hulpmiddel in kwestie bijvoorbeeld een 'IMSI-catcher' was, werd niet duidelijk. Met deze - vanwege privacyredenen omstreden - techniek kunnen opsporingsdiensten al het dataverkeer van een smartphone onderscheppen, zonder dat de gebruiker dat opmerkt.

Slachtoffer

De 29-jarige Belhadj, die in mei 2016 vroeg in de galerij van de flat in de Bijlmer werd doodgeschoten, zou op een dodenlijst van de Utrechtse liquidatiebende hebben gestaan.

Het slachtoffer zou al een tijdje door de groep zijn geobserveerd. In een gesprek met de recherche, niet lang voor zijn liquidatie, zei hij zichzelf te herkennen op beelden die door de liquidatiebende werden gemaakt.

Het OM verdenkt de rapper ervan het slachtoffer met een smoes naar de flat heeft gelokt. Hier werd hij dodelijk getroffen door meerdere kogels.

De inhoudelijke behandeling tegen L. vindt plaats op 9 november. Tot die tijd blijft hij vastzitten.