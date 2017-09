Belangrijke getuigen van doodschieten Ali Kaynak melden zich bij politie

De getuigen meldden zich na een buurtonderzoek, dat maandag plaatsvond, en na een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dit bevestigt de politie aan NU.nl.

Enkele getuigen bevonden zich nabij de restauranteigenaar toen hij werd beschoten. Het 48-jarige slachtoffer zat op dat moment in zijn auto voor een van de filialen van de HFC. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

"Behoorlijk wat mensen met nuttige info hebben zich gemeld, waaronder drie zeer belangrijke getuigen van het voorval", zegt een woordvoerder van de politie. De straat was rond 23.30 uur, het tijdstip waarop het schietincident plaatsvond, nog 'relatief druk'. "We zijn nog op zoek naar twee automobilisten die voorbijreden op het moment van schieten."

Conflicten

Het restaurant is meerdere keren locatie geweest van incidenten. Vorig jaar kreeg Kaynak met een van de twee andere mede-oprichters van HFC een hoogoplopende ruzie. Dit zorgde in augustus van dat jaar ervoor dat de twee elkaar in het restaurant aanvielen.

Het conflict zou volgens een andere compagnon ontstaan zijn omday Kaynak door de mede-oprichter beschuldigd werd een aanhanger van Fetullah Gülen te zijn. Dit zorgde voor een gespannen relatie tussen de twee, omdat de islamitische denker verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup tegen Turkije-president Erdogan.

Brandstichting

In april van dit jaar werd er nog brand gesticht in het filiaal van de HFC in de Burgemeester de Vlugtlaan. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. De politie heeft eerder beelden vrijgegeven van het incident.

De incidenten zijn onderwerp van onderzoek naar de dood van de restauranteigenaar, meldt de politie. "We zijn nog op zoek naar mensen die ons meer kunnen vertellen over het leven van het slachtoffer. Zo kunnen we een compleet beeld van hem krijgen."