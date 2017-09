Neppe maansteen uit Rijksmuseum opnieuw te zien bij expositie in Delft

Het brokje werd in 1969 aan oud-premier Willem Drees overhandigd, tijdens een bezoekje van de bemanning van Apollo 11 aan Amsterdam. Na zijn overlijden kreeg het Rijksmuseum het bijzondere object cadeau. Toen een wetenschapper het zag tijdens een tentoonstelling in 2008, bleek dat Drees indertijd een doodnormaal, aards stukje steen ontving van de Amerikanen.

Het Rijksmuseum gaat er niet van uit dat er ooit sprake is geweest van een echte maansteen. "Het is waarschijnlijk dat Drees een nepmaansteen heeft gekregen. Er is niets omgewisseld", laat de verantwoordelijke conservator weten aan AT5.

Nadat wetenschappers van de Vrije Universiteit een jaar later definitief constateerden dat de steen nep was, ging het nieuws de hele wereld over. De onthulling was voer voor complotdenkers die ervan overtuigd zijn dat de maanlanding nooit plaatsvond.

Emotionele waarde

Komende maand is de 'maansteen' toch weer te zien voor publiek. Dan maakt hij deel uit van de tentoonstelling DNA van Nederland in Museum Prinsenhof Delft. "De tentoonstelling gaat over herinneringsobjecten en de waarde die mensen daaraan toekennen. Maakt het überhaupt uit of het echt is of niet? Er zijn objecten die twee dubbeltjes waard zijn als je ze zou beoordelen, maar emotioneel of historisch zijn ze veel meer waard dan dat", vertelt een voorlichter van het Prinsenhof. Ook de "eigen" kogelgaten, die Balthasar Gerards achterliet toen hij Willem van Oranje vermoordde, zijn onderdeel van de expositie.

Wie toch iets wil zien dat écht in de ruimte is geweest, kan er de handschoenen van de Amsterdamse astronaut André Kuipers bewonderen. Nog meer tentoongestelde "relikwieën" in Delft hebben een Amsterdams tintje. Zo kun je ook kijken naar de collectebus, de bijbel van Majoor Bosshardt en "het laatste verjaardagscadeau" van Anne Frank.

De tentoonstelling is te bezoeken van 14 oktober tot en met 14 februari in Museum Prinsenhof Delft. Echte stukjes maan zijn overigens wel te vinden in Nederland, daarvoor moet je naar Museum Boerhaave in Leiden of Space Expo Noordwijk.