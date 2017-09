Studio AmsterdamFM verhuist naar Tropenmuseum

Het radiostation zat vier jaar in de OBA. De komende tijd wordt er ook een hele nieuwe programmering uitgerold.

De zender vertelt: "In de nieuwe programmering komt de nadruk sterk te liggen op cultuur in Amsterdam. In de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan de schilderijen van Rembrandt in het Rijksmuseum, maar ook aan musicals in het DeLaMar of de stampende beats uit het bruisende Amsterdamse nachtleven."

Daarnaast blijft AmsterdamFM veel aandacht besteden aan de actualiteiten in de stad.