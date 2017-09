Buurtonderzoek na doodschieten mede-eigenaar Halal Fried Chicken

De 48-jarige Ali Kaynak, mede-eigenaar van de Halal Fried Chicken (HFC) werd op 11 september rond 23.30 uur beschoten naast zijn eigen zaak. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie hoopt maandagavond nieuwe getuigen te spreken, die precies twee weken geleden op dezelfde plek aanwezig waren.

Waarom Kaynak werd vermoord, is nog steeds onduidelijk. Rondom zijn restaurant aan de Burgemeester de Vlugtlaan waren vaker incidenten geweest. Zo werd er in augustus iemand in zijn been geschoten achter het filiaal. In april is er een brand geweest in het pand. De politie zoekt nog steeds naar de brandstichter.