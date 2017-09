Amateurwedstrijd gestaakt na kopstoot scheidsrechter

Scheidsrechter Martijn fluit elk weekend voor zijn plezier een wedstrijd in het amateurvoetbal. Zondag leidde hij de wedstrijd op sportpark Ookmeer tussen DEVO '58 en Adelbert uit Egmond.

"De wedstrijd verliep eigenlijk heel goed voor DEVO, ze kwamen 2-0 voor maar ze waren wel constant verbaal heel erg aanwezig", vertelt Martijn. "Ik heb in de eerste helft al veel gele kaarten gegeven. Een speler mocht al met twee keer geel gaan douchen, daarna er was daarna nóg een speler die zijn tweede geel kreeg."

Daarna sloeg de stemming om: "Hij schold me werkelijk de huid vol met van alles dat ik niet wil herhalen. In de rust heeft hij mij ook nog bedreigd, hij zou me na de wedstrijd wel even komen opzoeken. Ik heb de voorzitter van DEVO gevraagd hem van het sportpark te laten verwijderen, dat is ook gebeurd."

Kopstoot

In de tweede helft werd de sfeer op het veld er niet beter op. "Ze hadden natuurlijk nog maar negen man. Uiteindelijk kwamen ze 4-2 achter. Bij het doelpunt raakte de keeper geblesseerd waarna de DEVO-spelers allemaal weer heel emotioneel reageerden."

"Ik heb het geprobeerd te sussen maar toen kwam één van de DEVO-spelers naar me toe rennen. Hij werd handtastelijk en toen ik hem een kaart wilde geven, kreeg ik een kopstoot op mijn kin. Hij probeerde mij ook nog te slaan maar werd toen tegengehouden door andere spelers. Ik heb hem alsnog rood gegeven en de wedstrijd gestaakt."

Aan de kopstoot zelf hield Martijn een wond op zijn kin over. "Het is nu de tweede keer dat mij zoiets overkomt, fluiten is een hobby van me, maar het wordt wel echt steeds erger. IDe voorzitter en de trainer van DEVO zijn bij me geweest om excuus aan te bieden. Zij hebben zich heel correct opgesteld."

Reactie

De voorzitter van DEVO '58 zegt in een reactie het gebeuren te betreuren. "Dit keuren wij af, we gaan morgen bepalen welke stappen we gaan ondernemen. Er komt zeker een gesprek met het team en ook met de speler", aldus Marcel Linthorst.

"Onze keeper werd bij het doelpunt hard op zijn hoofd geraakt. Hij bleek na de wedstrijd een hersenschudding te hebben opgelopen. De spelers waren erg boos dat de scheids niet had gecheckt hoe het met hem was."

Het elftal, voorheen actief bij AGB, was pas net ondergebracht bij DEVO'58: "Dit was de eerste competitiewedstrijd dus niet een erg geslaagd begin."