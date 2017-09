Verdachte ombrengen Sabrina Oosterbeek verdacht van moord in Zuidoost

Dit is een doorbraak in een coldcase, meldt justitie maandag.

Het OM denkt dat Sjonny W. de 30-jarige Oosterbeek, die sinds maart wordt vermist, heeft omgebracht. Haar lichaam is nog niet gevonden. Na onderzoek vermoedt justitie dat de man ook verantwoordelijk is voor het ombrengen van de Roemeense Mirela Mos.

Het lichaam van de 30-jarige vrouw werd op 15 november 2004 gevonden in Zuidoost. Het stoffelijk overschot was in meerdere stukken gesneden en in vuilniszakken onder een boom aan de Wamelstraat achtergelaten. Naast de moord, wordt de 44-jarige man er ook van verdacht het lichaam te hebben willen verbergen.

DNA

De advocaat van de verdachte laat aan AT5 weten dat zijn cliënt in beide zaken ontkent. Volgens hem zal het OM op basis van DNA-bewijs een link willen leggen met de moordzaak uit 2004. Dat bewijs zal 'onderwerp van discussie worden', zo zegt de advocaat.

Hij zegt dat Oosterbeek en zijn cliënt elkaar kenden, maar in welk verband dat was wil hij niet zeggen.

Vermissing

De 30-jarige Oosterbeek wordt sinds begin maart vermist. Ze werd in de nacht van 7 op 8 maart om 2.45 uur voor het laatst gezien op haar fiets in de Bijlmer. Op camerabeelden is te zien dat ze haar woning 's nachts verliet. Haar telefoon heeft die nacht nog een signaal afgegeven in het gebied rond Reigersbos.

In de weken na haar verdwijning zocht de politie in de omgeving van Reigersbos. Er werd in de wijk geflyerd en duikers van de brandweer zochten in het water. Uiteindelijk werd W. eind juni aangehouden. Niet veel later werd de fiets van Oosterbeek teruggevonden.

Moord

Ondanks het niet aantreffen van een lichaam, ziet het OM voldoende bewijs voor moord. W. wordt er ook van verdacht het stoffelijk overschot van Oosterbeek te hebben verborgen of mogelijk te hebben verbrand. Voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak, looft het OM een beloning uit van 10.000 euro.

W. staat volgende week donderdag voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting.