Proef gesloten poortjes op Amsterdam CS goed verlopen

Binnenland NS sluit dit najaar stationspoortjes in grote steden Nog dit najaar wil de NS de toegangspoortjes op stations in de grootste steden in gebruik nemen. Op Amsterdam Centraal is deze week een test. Van donderdag tot en met zaterdag is het station de hele dag alleen toegankelijk met een ov-chipkaart, waarmee reizigers de poortjes kunnen openen.