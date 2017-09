Eberhard van der Laan ontvangt Gouden Medaille van Amsterdam

In zijn ambstwoning nam Van der Laan de medaille, uit handen van de loco-burgemeester Kajsa Ollongren en de wethouders, in ontvangst.

De onderscheiding heeft als inscriptie zijn motto 'Alles voor de stad'. De Gouden Medaille is de hoogste gemeentelijke onderscheiding, die wordt toegekend aan personen die uitzonderlijk veel voor Amsterdam hebben betekend.

Eerder kregen Job Cohen (2010) en Joop van den Ende (2010) de medaille toegekend.

Afscheid

Maandag maakte de Amsterdamse burgemeester bekend per direct zijn taken neer te leggen vanwege zijn uitgezaaide longkanker. Hij kreeg die dag te horen dat hij is uitbehandeld.

"Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld", liet de burgemeester in een brief aan alle Amsterdammers weten.Van der Laan is in totaal zeven jaar burgemeester geweest van de stad.

De burgemeester heeft, sinds zijn diagnose in januari van dit jaar, al taken overgedragen. Zijn taken worden overgenomen door Ollongren.

Verdrietige week

Ollongren noemde het 'een verdrietige week, waarin het werk van de gemeente Amsterdam ook gewoon weer verder gaat', in een interview met AT5.

Vrijdagochtend zat de loco-burgemeester aan tafel met de formerende partijen in Den Haag. Haar partij D66 heeft een prominente rol bij de formatie en dus wordt ze zelf ook genoemd voor een eventuele post als staatssecretaris, of misschien zelfs minister.

Taken

"Ik kan niet in de toekomst kijken", zegt ze over haar rol in het stadsbestuur. "Maar ik vind niet dat er onduidelijkheid is. Ik ben nu de loco-burgemeester, ik voer nu deze taken uit, ik voel me verantwoordelijk."

Hoe lang Ollongren de taken van Van der Laan overneemt, is niet duidelijk. "Het is aan de commissaris van de Koning om te kijken hoelang deze situatie gaat duren. Op enig moment zal hij met mij en de fractieleiders in de gemeenteraad gaan spreken. Dan volgt de volgende stap. Ik kan niet in de toekomst kijken."