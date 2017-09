Vader ontvoerde peuter Amsterdam wil verklaring afleggen

Dat blijkt vrijdag uit een zitting in de rechtbank van Amsterdam.

De advocaat van medeverdachte Robert B., stelde voor H. te horen via een videoverbinding, in aanwezigheid van zijn raadsman. Volgens moeder Nadia Rashid is haar ex-man niet van plan een verklaring te geven en is er sprake van een vertragingstactiek.

H., en zeven medeverdachten moeten terechtstaan voor de ontvoering in 2016 van het destijds 2-jarige meisje uit het huis van haar oma in Amsterdam. Drie van hen zijn nog in het buitenland, van wie er twee vastzitten - een in de VS, een in Irak. De peuter zou bij haar vader in India zijn.

India lijkt voorlopig niet van plan H. uit te leveren aan Nederland. Eerder stelde de officier al voor H. bij verstek te berechten.

Behandeling

De officier van justitie heeft vrijdag voorgesteld om in mei of juni de zaak drie dagen inhoudelijk te behandelen. Volgens de rechter is drie dagen te krap en moet eerder worden gedacht aan vijf dagen, met een mogelijke uitloop. Hij gaat akkoord met de voorgestelde behandeling in mei of juni.

De volgende voorbereidende zitting is gepland op 15 december.

Aangifte

In de marge van de rechtzaak zei journalist John van den Heuvel dat hij nog niets heeft gehoord over de aangifte die vader H. tegen hem heeft gedaan.

''Daarvoor moet hij een verklaring komen afleggen, maar dat heeft hij bij mijn weten nog niet gedaan." H. beticht Van den Heuvel ervan dat die in India een 'tegenontvoering' van Insiya op touw wilde zetten in opdracht van moeder Nadia. De journalist en de moeder doen dat beiden af als onzin.