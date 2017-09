Efteling-muziek op Amsterdam Centraal moet hangjongeren weren

Onder meer de nummers van het Carnaval Festival en De Indische Waterlelies zijn te horen. De NS hoopt dat de hangjongeren zich gaan ergeren aan de muziek.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat de muziek sinds het voorjaar dagelijks tussen 5.30 en 8.00 uur en 21.00 en 1.00 uur in de IJ-passage klinkt. "De reden is dat sommige mensen die zich rond die tijd in de passage installeerden, het zich wel erg comfortabel maakten en een uiltje gingen knappen."

Dezelfde methode is eerder, met succes, toegepast bij een school in Schiedam. "Herhaling is irritant. Elke ochtend Brinta-pap is ook niet prettig", verklaarde een voormalig Efteling-componist toen.