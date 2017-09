Amsterdammers melden 'vuurbal' op Twitter

"Ik sta net een sigaretje te roken in m'n achtertuin in het Centrum en ik weet niet wat ik zie", zegt een tipgever tegen AT5. "Het was een enorme vuurbal die van Noord naar Zuid vloog. Dit was zeker geen vuurpijl die vanaf het Centraal Station werd afgestoken."

Volgens getuigen gaf het object een groenig licht. NoodweerBenelux meldt op Twitter dat het vermoedelijk om een meteoor gaat.

Ook Felix Bettonvil van Sterrewacht Leiden denkt dat het om een meteoor gaat. "Waarschijnlijk was het een meteoor, maar dat valt nog niet met absolute zekerheid te zeggen." Meldingen komen onder meer uit Noord-Holland, Groningen, Noord-Brabant en Flevoland.

Meteoren worden vaker waargenomen, maar het is volgens Bettonvil vrij zeldzaam dat in korte tijd zoveel meldingen binnenkomen uit het hele land. Ook in België hebben mensen de bol gezien. Diverse camera's hebben de bol vastgelegd op beeld, vertelt de meteorenkenner van de universiteit van Leiden.