Gewonde man aangetroffen na melding gijzeling in café

Rond 20.30 uur kwam er een politiemacht de Bartholomeus Diazstraat in. Agenten droegen kogelwerende vesten, vertelt een getuige. De omgeving werd ruim afgezet.

Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat er bij hen een melding was binnengekomen van een mogelijke gijzeling in een café. In dat café vond de politie een gewonde man. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een andere man die in het café aanwezig was, is aangehouden. Hoe het slachtoffer aan zijn verwondingen is gekomen en of er een wapen is aangetroffen, kan de politie nog niet zeggen.

In de straat is de recherche nog bezig met het onderzoek. De politie roept getuigen op om zich te melden.