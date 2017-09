Burgemeesters zwaaien ingetogen naar koning om zieke Van der Laan

Vooraf was aangekondigd dat ze niet volgens traditie zouden zwaaien naar de koets met de koning en koningin, maar dat deden ze uiteindelijk toch op ingetogen wijze.

Van der Laan maakte maandag in een brief aan alle Amsterdammers bekend dat hij is uitbehandeld en zich heeft ziek gemeld. Hij heeft per direct zijn taken neergelegd en gaat tijd doorbrengen met zijn gezin. Ollongren vervangt hem de komende tijd.

Amsterdam heeft dinsdag het voorzitterschap overgenomen van Den Haag voor de G4, het samenwerkingsverband waarin ook Utrecht en Rotterdam zitten. In haar toespraak sprak Ollongren even kort over Van der Laan. ''Vorige week was ik bij hem, en vertelde hij hoe graag hij bij Prinsjesdag zou willen zijn.''

Hard aangekomen

De burgemeester is overigens geen fan van de met protocollen overgoten dag, maar vanwege de huidige politieke ontwikkelingen is het dit keer een andere Prinsjesdag dan anders. ''Met een twinkeling in zijn ogen constateerde hij dat het eigenlijk een Prinsjesdag van niks was, waardoor het iets minder erg was."

Ollongren heeft maandag de drie burgemeesters van de grote steden zelf gebeld om ze te informeren over het nieuws over Van der Laan. ''Hoewel het in Amsterdam niet onverwacht kwam, is het wel heel hard aangekomen. Dat geldt voor ons, voor de stad, maar eigenlijk voor heel Nederland."

Afscheid

In zijn brief nam Van der Laan afscheid van de Amsterdammers. "Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld."

Van der Laan is in totaal zeven jaar burgemeester geweest van de stad. "Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak", aldus de burgemeester. "Vaarwel."