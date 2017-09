Dieven rammen portiek supermarkt Spaklerweg

Amsterdam Hoger beroep in zaak liquidaties Staatsliedenbuurt uitgesteld om horen getuige Het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag besloten dat een extra getuige moet worden gehoord in het onderzoek naar de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2012. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt uitgesteld naar volgend jaar.