Vrouw moet toch boete voor wildplassen Leidseplein betalen

Wel wordt het bedrag met 50 euro verlaagd naar 90 euro, omdat het lang duurde voordat de zaak voor de rechter kwam. Dit blijkt uit een zitting in de rechtbank van Amsterdam maandag.

De vrouw, Geerte Piening, kon twee jaar geleden na een avond uit haar plas niet meer ophouden. Volgens haar was alles op het Leidseplein al gesloten en was het dichtstbijzijnde openbare toilet op twee kilometer afstand. Hierop besloot ze in een hoekje op het Leidseplein te plassen.

De vrouw werd betrapt en kreeg 140 euro boete. Ze vocht dit maandag aan, omdat ze het discriminerend vond dat er 45 urinoirs voor mannen zijn en slechts een paar openbare toiletten voor vrouwen.

Discriminatie

De rechter was dit met haar eens, maar zei tijdens de zitting dat 'je ook in een urinoir kunt plassen'. "Dat is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen." Daarnaast voerde hij aan dat de vrouw ook voor het verlaten van de uitgaansgelegenheid had kunnen bedenken dat ze naar de wc moest.

Volgens het oordeel van de rechtbank is er daarnaast geen sprake van discriminatie, omdat wildplassen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Amsterdam verboden is voor zowel mannen als vrouwen.

Wethouder

Piening wist nog niet of ze in hoger beroep gaat. ''De uitspraak is wel terecht en was ook wel te verwachten, maar ik baal van de argumenten van de rechter, zoals dat hij zegt dat ik maar in een urinoir moet plassen.''

Ze heeft inmiddels ook een brief aan de wethouder geschreven, maar wordt bij de gemeente naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. Aan media-aandacht in elk geval geen gebrek. ''Ik hoop echt dat dit een agendapunt wordt.''