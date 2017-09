Amsterdam OLVG eerste ziekenhuis in Benelux met chemotherapierobot Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zet vanaf maandag een robot in die de chemotherapie voor kankerpatiënten bereidt. Het ziekenhuis is met deze innovatie de eerste in de Benelux en één van de slechts vijftig ziekenhuizen ter wereld.