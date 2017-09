Rokin weer geopend na verbouwing van twee jaar

Zowel kenners als passanten waren enthousiast over de metamorfose van de gezichtsbepalende straat: "een boulevard, het is wel vernieuwend."

Ook architect Sjoerd Soeters is enthousiast. "Hier was eigenlijk niks vroeger. Er stond hier een heel lelijk bruin bankgebouw. Nu zie je dat de ruimte tot leven komt door het toevoegen van gebouwen met openbare functies."

Voetgangers

Twee jaar geleden begon de grote verbouwing van het Rokin. Nu het bijna af is, is er veel meer ruimte voor voetgangers. Volgens Soeters is dit de manier waarop de ontwikkeling van de stad verder moet.

Hoewel de architect vooral lovend is, ziet hij ook knelpunten. Met name de stalling van fietsen kan beter, denkt hij. "Het punt van kritiek is dat als we zo veel fietsen, we eigenlijk echt de fietsen in kelders en dergelijke moeten stallen."

En dan een ander punt van kritiek: het metrostation. Dat is nog niet open. In juli 2018 zou ook het metrostation klaar moeten zijn, en is het Rokin écht af.