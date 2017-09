Aziatisch hotel komt naar Geldersekade

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, had deze week het laatste woord over de hotelvergunning voor meerdere panden aan de Geldersekade, de Elleboogsteeg en de Zeedijk. De vergunning is terecht afgegeven, was het oordeel.

In 2016 had de rechter daar juist een streep doorgezet. Omwonenden waren naar de rechter gestapt, omdat ze overlast vreesden als het hotel met restaurant en atelier er zou komen.

Ze hadden de rechter achter zich gekregen, omdat op de lijst met geplande hotels over een Chinees hotel met 63 kamers werd gesproken, terwijl er een vergunning voor ruim tachtig kamers was afgegeven. "Dat is dus substantieel groter dan waar de omwonenden van mochten uitgaan", had de rechtbank geschreven.

Opluchting

De Raad van State heeft dat vonnis nu vernietigd. Het hotel mag er toch komen. Een opluchting voor de initiatiefnemers, de ondernemer en vastgoedeigenaar Kin-ping Dun en de N.V. Zeedijk.

"Mijn opa is zestig jaar geleden op een hoekje van de Geldersekade begonnen met een toko", vertelt Dun. "Mijn vader heeft het pakhuis aan de Geldersekade in 1980 in gebruik genomen als opslag, ons winkelcentrum is in 2001 geopend. We zitten al zo lang in deze buurt. Dat het hotel er nu mag komen is vooral een opluchting."

Dun kent de gevoelens in de stad over hotels, maar hij gelooft dat zijn plan een impuls voor de straat en de buurt is. "En een toevoeging voor China Town. Daar wordt soms lacherig over gedaan. Zo van: die twee straten, is dat nou China Town? Het doet me pijn als er een Chinese winkel vertrekt. Op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen en toch een Aziatische invulling te houden."

Kunst

Het hotel, deels nieuwbouw, komt aan de Geldersekade te liggen. Beneden komt een galerie voor Aziatische kunst en een ruimte waar een Aziatische kunstenaar een atelier en studio kan gebruiken. In het pakhuis dat door de familie Dun als opslag is gebruikt, komen hotelkamers. Je kunt binnendoor naar het restaurant dat de ingang aan de Zeedijk heeft. De Elleboogsteeg verbindt de panden.

De komst van het hotel maakt het mogelijk de Elleboogsteeg weer te openen voor het publiek. Nu zijn de hekken op slot om uitgaans- en drugsoverlast in de smalle steeg tegen te gaan. Een hotel betekent toezicht, dus kan de Elleboogsteeg eindelijk van het slot, zegt Janny Alberts, directeur van N.V. Zeedijk.

"Die geheime stukjes Amsterdam zijn zo mooi. We herstellen op deze manier het oude stratenpatroon. Vroeger was de Elleboogsteeg de verbinding van de Zeedijk met de Geldersekade. Aan de kade kwamen de schepen binnen van de walvisvaart, de verkoop was aan de Zeedijk."

Over de weerstand van omwonenden zegt Alberts: "Ik begrijp goed dat mensen benauwd zijn, maar er zijn ook ondernemers en bewoners die zich afvragen wanneer er nou eindelijk wat gaat gebeuren."

Hotel De Hallen

Arjan van het Hof, eigenaar van de Vondel Hotels en hotel De Hallen, gaat het Aziatische hotel inrichten en exploiteren. Ook hij is sinds het begin betrokken bij de plannen. "We gaan straks lekker bouwen en vergeten wat er is gebeurd. Over twee jaar staat er een prachtig hotel en daar kijken we heel erg naar uit."

De bouw zal niet zonder overlast zijn, maar de buren zullen goed op de hoogte worden gehouden, beloven Dun en Alberts. Zo kort na de rechterlijke uitspraak is over de planning nog weinig bekend. Alberts: "We gaan volgende week om tafel om te bespreken wat er allemaal moet worden geregeld."