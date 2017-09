Man veroordeeld tot 15 jaar cel voor dodelijke schietpartij Scheepvaartmuseum

Vaststaat dat I. zijn slachtoffer op meedogenloze wijze van het leven heeft beroofd, meldt de rechtbank in Amsterdam vrijdag.

De schietpartij vond plaats in mei 2013 tijdens het dancefeest Waterfront. De 26-jarige Souhail Laachir kwam door meerdere schoten om het leven. In 2015 werd I. opgepakt.

Het slachtoffer, volgens het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de 'financiële man' van de veroordeelde crimineel Benaouf A., zou volgens getuigen te midden van de feestgangers ruzie hebben gekregen met I. Hij wordt op zijn beurt weer gelieerd aan het gezelschap van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha, die bekendstond als een rivaal van A.

Hiermee kan het doodschieten van Laachir als onderdeel van de liquidatiegolf in de onderwereld van Amsterdam worden gezien.

Liquidatie

Het OM had tijdens een eerdere zitting 25 jaar celstraf geëist omdat, naarmate het onderzoek vorderde, het beeld ontstond dat de ruzie door de verdachte gespeeld was om de liquidatie te verbloemen. Een tip, binnengekomen bij de politie, bevestigde dit.

De rechtbank oordeelt vrijdag echter dat er te weinig bewijs is dat de verdachte de ruzie gespeeld heeft en het ombrengen van Laachir een vooropgezet plan was. Daarom is I. alleen veroordeeld voor doodslag, waar een maximale celstraf van vijftien jaar op staat.

Teken

Van de schietpartij zijn geen camerabeelden beschikbaar. Het OM voerde daarom getuigen op die verklaarden dat I. wegliep na een ruzie met het slachtoffer. "Hij kreeg een teken van iemand uit zijn groep, en keerde hierop terug om te schieten", legt een woordvoerder aan NU.nl uit. Volgens Het Parool heeft Dennis M., een neef en vertrouweling van Martha, het knikje naar de verdachte gegeven. Justitie heeft echter onvoldoende bewijs om hem te kunnen vervolgen.

De verdachte is eerder veroordeeld voor een poging tot moord, een poging tot doodslag en voor gijzeling en diefstal. Ook dat heeft de rechtbank meegenomen in het opleggen van de celstraf. "Deze eerdere veroordelingen hebben de verdachte er niet van weerhouden opnieuw een zeer ernstig en gewelddadig misdrijf te plegen", luidt de motivatie.

Het is nog niet bekend of het OM of de verdediging in hoger beroep gaan.