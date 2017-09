Van der Laan noemt elementen anti-radicaliseringsaanpak 'kwetsbaar'

"Toch heb ik, niet 'con amore' (met liefde, red.) maar wel met overtuiging, op dit pad gezeten", aldus Van der Laan in een spoeddebat dat donderdag plaatsvindt.

Het is de eerste keer dat de burgemeester mondeling reageert op de perikelen rondom de anti-radicaliseringsafdeling van de gemeente. De aanpak kwam de afgelopen tijd in opspraak omdat bekend werd dat de inmiddels ontslagen programmamanager Saadia A.-T. verdacht wordt van belangenverstrengeling.

Ook was er daarnaast kritiek van politieke partijen op het inhuren van een jongerenwerker, die eerder was veroordeeld voor ronselpraktijken voor jihadstrijders.Tijdens het spoeddebat noemde Van der Laan dit 'hachelijk'.

''Je wilt er alles aan gedaan hebben om een aanslag te voorkomen en dan moet je risico's kunnen nemen", aldus de burgemeester tijdens het debat. Van der Laan zei dat hij wist dat daardoor de kans bestond dat hij een keer verantwoording zou moeten afleggen over 'een element in de aanpak die kwetsbaar is'.

Cultuur

In eerdere verklaringen meldde de burgemeester al dat er al langer onvrede bestond over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie, omdat de cultuur binnen het team 'te gesloten' zou zijn.

Deze interne gang van zaken wordt door een onderzoeksteam onder de loep genomen, maakte Van der Laan woensdag bekend. Duidelijk moet worden waar de kwetsbaarheden zitten en hoe deze kunnen worden opgelost.

Veiligheid

Ondanks de problemen binnen het Amsterdamse team radicalisering en polarisatie en de zorgen die daarover leven in de gemeenteraad, blijft de burgemeester vertrouwen hebben in de veiligheid in de stad.

''Ook vandaag zeg ik: een aanslag kan elk moment gebeuren, maar we leveren goed werk. Dat neemt niet weg dat achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt."

Het lukte de burgemeester niet alle vragen bij de raad weg te nemen. Hij beloofde de resterende antwoorden in een brief na te sturen.