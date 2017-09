Zoon gearresteerd na dood hoogbejaarde vrouw (99) Buitenveldert

De vrouw werd op 17 augustus aangetroffen in haar woning aan de Noordhollandstraat. De vrouw zou een dag later 100 jaar zijn geworden. De politie wil niet zeggen of haar zoon, die inmiddels weer vrij is, nu nog als verdachte geldt.

De twee leidden een teruggetrokken bestaan in Buitenveldert. De gordijnen bleven vaak gesloten en de vrouw werd niet vaak buiten gezien. In de avond voorafgaand aan de vondst is er door iemand in de buurt nog melding gemaakt van lawaai in de woning.

Dinsdagavond in Opsporing Verzocht is extra aandacht besteed aan de zaak in de hoop meer duidelijkheid te krijgen.