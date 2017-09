Restauranteigenaar Amsterdam doodgeschoten voor filiaal

Dit bevestigt de politie dinsdag aan NU.nl.

Een filiaal van de HFC bevindt zich in de Burgemeester de Vlugtlaan, op meters afstand van waar Kaynak fataal is geraakt door de kogels. Het slachtoffer zat in zijn auto toen hij onder vuur werd genomen. Getuigen zeggen dat er zo'n acht schoten zijn gelost.

De twee vermoedelijke daders zijn na de schietpartij gevlucht.

Ziekenhuis

Het slachtoffer werd even voor middernacht met ernstige verwondingen aangetroffen en overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij dinsdag is overleden.

De politie heeft maandagnacht de omgeving tijdelijk afgezet voor onderzoek en is nog op zoek naar getuigen van het schietincident.

Conflicten

Het restaurant is meerdere keren locatie geweest van incidenten. Vorig jaar kreeg Kaynak met een van de twee andere mede-oprichters van HFC een hoogoplopende ruzie. Dit zorgde in augustus van dat jaar ervoor dat de twee elkaar in het restaurant aanvlogen.

Het conflict zou volgens een andere compagnon een politieke lading hebben gehad: Kaynak werd door de mede-oprichter beschuldigd een aanhanger van Fetullah Gülen te zijn. Dit zorgde voor een gespannen relatie tussen de twee, omdat de islamitische denker verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup tegen Turkije-president Erdogan.

Brandstichting

In april van dit jaar werd er nog brand gesticht in het filiaal van de HFC in de Burgemeester de Vlugtlaan. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Zaterdag zijn beelden vrijgegeven van het incident.

"De incidenten zijn opvallend en worden ook zeker meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij", vertelt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.