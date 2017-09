Politie toont compositietekening verdachte liquidatie Jaïr Wessels

Ook worden beelden getoond van een mogelijke tweede vluchtauto, laat de politie maandag weten.

Na de vorige uitzending van het opsporingsprogramma ontving de politie zes tips over de liquidatie. "Meerdere getuigen zijn toen gehoord. De schets is op basis hiervan gemaakt", laat een woordvoerder weten.

De 30-jarige Wessels werd op 7 juli neergeschoten bij Station Breukelen. Hij zat ten tijde van de schietpartij in zijn auto. Diezelfde dag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schutter is gevlucht in een gestolen Seat Leon. Deze is aangetroffen op een parkeerplek aan de Slotlaan in het dorp Loenersloot. Hier is de dader waarschijnlijk overgestapt in een andere vluchtauto.

Poging liquidatie

Wessels werd door justitie verdacht van een poging de criminele leider van de motorclub Satudarah te liquideren. De voorbereidingen hiertoe zouden eind 2011 hebben plaatsgevonden.

De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs was dat het ging om een liquidatie, en legde daarom alleen een zes maanden durende celstraf op voor het in bezit hebben van een doorgeladen vuurwapen.