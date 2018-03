Metrostation Spaklerweg ontruimd wegens stormschade

De dakbedekking raakte omstreeks 14.00 uur los door de harde wind en belandde op het spoor. Sindsdien is volgens een GVB-woordvoerster met man en macht gewerkt om te zorgen dat het station weer in gebruik kan worden genomen. "De aannemer is zo snel mogelijk ter plaatse gekomen om de bouwmaterialen die niet goed vastzaten weer te bevestigen," zei ze.

Die dakbedekking is inmiddels van het spoor gehaald. Toch is het nog onduidelijk wanneer de problemen zijn verholpen. Er is nog schade aan een deel van het spoor. "Zodra de brandweer en onze eigen inspecteurs het sein veilig geven, kunnen metro's weer gaan rijden", aldus de woordvoerster.

Ook de brandweer rukte uit om de aannemer bij te staan. Het is nog onduidelijk wanneer de problemen precies zijn verholpen. Het vervoersbedrijf zet onder meer pendelbussen in om reizigers in de hoofdstad naar hun bestemming te brengen.

De metro's 51, 53 en 54 blijven wel rijden, maar stoppen niet op station Spaklerweg.

A10

Er zijn ook problemen op de autowegen rondom Amsterdam. Twee rijstroken op de A10 tussen het Centrum en knooppunt Watergraafsmeer zijn gesloten. Dit kwam niet door de weersomstandigheden, maar doordat de politie een aanhouding verrichte op het wegdek. Twee mannen stonden gesignaleerd voor een overval in Rotterdam en werden op de A10 aangehouden.

Het is onbekend wanneer de situatie op de A10 is opgelost.

Spoor

De problemen bij het station zorgden ook voor overlast in het treinverkeer in Amsterdam. Door de op het spoor gewaaide golfplaten konden ook sommige treinen enige tijd niet rijden.