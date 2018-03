Politie op zoek naar identiteit van neergestoken man Oosterpark

Dat laat de politie zondagmorgen weten. De man werd vrijdagavond rond 21.30 uur beroofd en meerdere malen gestoken in het park. De politie houdt er rekening mee dat bij de fatale beroving vier daders betrokken waren. Direct na de steekpartij werd het Oosterpark afgezet en werd de omgeving uitgekamd. Ook zaterdagmiddag ging het park op slot voor onderzoek.



Vooralsnog gaat de politie uit van 'een uit de hand gelopen beroving'. Wie het slachtoffer is, is echter nog niet bekend. De politie heeft de identiteit van de man nog niet kunnen achterhalen. Wel zijn er foto's vrijgegeven van de man. Eerder op de dag deed hij aankopen in een winkel in de Kalverstraat.



De politie roept mensen die meer informatie over de steekpartij hebben op zich te melden via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.