Extra cameratoezicht in centrum om drugsoverlast tegen te gaan

In de Haarlemmerbuurt, Wallen, bij de Nieuwmarkt, op het Spui en de uitgaanspleinen hebben veel omwonenden en ondernemers nog steeds last van drugsdealers en nepdrugsdealers.

Ze vallen buurtbewoners en toeristen lastig en intimideren en dreigen zelfs. Volgens de gemeente wordt fysiek geweld niet geschuwd. Ook is er een verband tussen de dealers en het aantal straatroven. Politie en straatcoaches bevestigen dit beeld.

Vooral het Droogbak, Spui, Singel, Haarlemmerstraat, Handboogstraat, Zuiderkerkhof, Pentagon, Sint Antoniesluis, Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat is er erg veel overlast en criminaliteit in vergelijking met andere gebieden in het centrum.

Mobiele camera's

In deze straten zullen er, naast het cameratoezicht dat daar al is, extra mobiele camera's worden geplaatst. De maatregelen die al bestonden, zoals het cameratoezicht en gerichte inzet van handhaving en politie, hebben er niet voor gezorgd dat de drugsoverlast en criminaliteit is teruggedrongen.

De burgemeester noemt het 'opvallend' dat in het gebied Droogbak, Singel en Haarlemmerstraat het aantal 'overlastincidenten' met nepdrugs van 19 in 2015 naar 33 is toegenomen in 2016. En in het gebied op en rond het Spui is in 2016 het aantal overlastincidenten met ruim 135 procent gestegen naar 151. Voor Van der Laan reden genoeg om het cameratoezicht uit te breiden met mobiele camera's.

Extra toezicht

Het extra toezicht zal vanaf maandag ingaan en gelden tot en met 31 december van dit jaar. Mocht blijken dat het mobiele cameratoezicht niet meer noodzakelijk is, wordt het direct ingetrokken.