'Kwart stijging Nederlandse huizenprijzen door Amsterdam'

Dat concludeert de Rabobank in zijn kwartaalbericht over de woningmarkt. Drie procent van alle koopwoningen in Nederland staat in Amsterdam. Het aandeel van Amsterdam in de totale Nederlandse koopwoningmarkt steeg in de afgelopen twintig jaar echter van 2 procent tot 9 procent.

De omzet van de Amsterdamse huizenverkoop nam in die periode toe van 280 miljoen euro per jaar naar 4,3 miljard euro per jaar.

De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en komend jaar naar verwachting met 5 procent. De groei van het aantal verkochte woningen vlakt in 2016 en 2017 volgens de marktkenners af tot tussen de 200.000 en 220.000 woningen. Dat komt doordat de nieuwbouw achterblijft bij de stijgende vraag op de woningmarkt.