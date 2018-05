Duizenden wandelaars over pontonbrug in het IJ

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag er ook een pontonbrug, omdat brandstofgebrek er voor zorgde dat de veerboten niet meer konden varen.

Een keten van ponten maakte de oversteek toch mogelijk en redde vele Amsterdammers van de hongerdood.

Vanaf 14.00 uur ging de brug voor het eerst, en waarschijnlijk ook het laatst, weer open. Veel van de mensen die er overheen liepen, deden dat in 1945 ook. "Het is een hele mooie brug, maar toen was het wel even anders", zegt een vrouw. "Het komt wel even terug ja."

"Ik ben een van de weinigen kinderen die is geboren hier in Amsterdam in de onderduik in de laatste jaren van de oorlog", zegt een ander. "Ik ben geboren in februari 1945. Toen ik geboren werd woog ik zes pond en ruim een jaar later woog ik nog maar vier pond. Er was alleen nog maar drinken, er was geen eten, geen verwarming. Het raakt mij ook dat ik hier loop."

De pontonbrug is inmiddels weer weggehaald.

