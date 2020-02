De echte fans zullen maandagochtend met een lichte kriebel zijn wakker geworden, want vanaf maandagavond staat de Britse band Muse drie dagen in een uitverkochte Ziggo Dome.

De band is al sinds mei vorig jaar aan het touren over de hele wereld en speelde al shows in Azië, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Maar eindelijk is de band dan in Amsterdam te bewonderen.

De kaarten voor de concerten in Amsterdam op 7, 9 en 10 maart waren allemaal binnen een uur uitverkocht toen die vorig jaar in de verkoop gingen. De laatste keer dat de band in Amsterdam stond, was in 2013. Toen speelde de groep in juni in de Arena.

Muse won in februari nog een prestigieuze Grammy Award voor hun nieuwste album Drones.

Zondagavond stond Muse nog in de Lanxess Arena in het Duitse Keulen. De beelden van die show geven alvast een klein inkijkje in wat de duizenden fans de komende dagen te zien krijgen en dat is niet mis.