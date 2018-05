Fors meer Amsterdammers ontvangen hulp bij betalen huur

Dit schrijft de gemeente donderdag in een persbericht. Kregen in 2014 nog zo'n 8.000 Amsterdammers de zogenaamde Woonkostenbijdrage, dit jaar zullen dit er naar verwachting ongeveer 18.000 zijn.



"Amsterdam is een dure stad om in te wonen. Voor mensen met een laag inkomen zijn ook sociale huurwoningen soms te duur. Vanwege de enorme druk op de woningmarkt kunnen deze mensen niet eenvoudig verhuizen naar een goedkopere woning", redeneert de gemeente.

Om deze reden is de groep mensen die in aanmerking komt voor een steuntje vergroot van mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum, naar mensen met een inkomen van 120 procent van het sociaal minimum.



Hierdoor krijgen dus fors meer Amsterdammers financiële ondersteuning. Hoe hoog het bedrag per Amsterdammer is hangt af van de hoogte van de huur en de samenstelling van het huishouden.