Vijftien jaar en tbs geëist dubbele steekpartij Amsterdam-Zuidoost

De vrouw overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De man, die de vrouw probeerde te helpen, overleefde het steekdrama aan de Alfred Döblinstraat in Zuidoost. Tegen de 54-jarige man wordt verdacht van doodslag, poging tot doodslag en wapenbezit.

De verdachte zou de vrouw in een woning aan de Alfred Döblinstraat hebben gestoken waarna ze de de straat op vluchtte. Daar greep hij haar weer en bleef hij op haar insteken. De 68-jarige man die omstanders opriep om 112 te bellen, werd gezien door de aanvaller en stak het tweede slachtoffer twee keer in zijn rug.

Bij de aanhouding werd bij de man een stiletto in zijn broekzak gevonden. Ondanks dat het voor het Openbaar Ministerie (OM) vaststaat dat de verdachte verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw en de verwondingen van de man, is er volgens het OM geen sprake van voorbedachte rade.

Noodweer

Er is niets gebleken van een vooropgezet plan. De verdachte meent zelf dat zijn daad noodweer was. De vrouw was een vriendin van hem. Toen hij langs ging bij haar, zouden ze ruzie hebben gekregen. Hij zou zich hebben verdedigd toen de vrouw met een stuk laminaat begon te slaan. Maar het OM was het hier niet mee eens.

De 54-jarige man, die geen schoon strafblad heeft, zou tot zijn daad gekomen zijn omdat hij het niet eens was dat het slachtoffer omging met andere mannen. In de rechtbank ontkende hij dit. De officier weegt mee dat de steekpartij op klaarlichte dag gebeurde en dat er onder andere kinderen de moordpartij hebben gezien.