Meer drugs in Amsterdams rioolwater

Dat blijkt uit onderzoek van het Watercycle Research Institute, zo meldt het Parool. Zo werd er per 1000 inwoners per dag 470 mg cannabis gevonden. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld in 2012, toen het gebruik 175 mg was.

Op cocaïnegebied is Amsterdam grootverbruiker. De hoeveelheid is bijna verdubbeld. Van de onderzochte steden had alleen Londen meer cocaïnesporen in haar riool.

De gemeten hoeveelheid mdma steeg met 50 procent ten opzichte van 2013 naar 150 mg per 100 inwoners per dag. In Eindhoven werd veel meer aangetroffen, maar het lijkt er op dat er in de Brabantse stad ook veel mdma geproduceerd wordt.

Het onderzoeksinstituut kan namelijk zien of de mdma eerst in het lichaam is geweest voordat het de rioolbuis inging. En dat was in Amsterdam vaak wél, maar in Eindhoven vaak niet het geval. Daarom wordt gedacht dat producenten daar meer partijen xtc lozen.