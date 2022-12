Auto belandt met neus in de sloot op Rondweg-Noord

Op de Rondweg-Noord in Amersfoort is zaterdagmiddag een auto in de sloot beland.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Hoe de bestuurder van de weg is geraakt is niet duidelijk. Hij raakte niet gewond. De auto raakte zodanig beschadigd dat die moest worden afgesleept. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

