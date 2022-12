Woning in Amersfoortse straat voor tweede keer doelwit aanslag: explosief naar binnen gegooid

Bij een woning aan de Verdistraat in de Amersfoortse wijk Randenbroek is zaterdagochtend vroeg een explosief naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De woning was eerder dit jaar ook doelwit van een vuurwerkbom.

Volgens de politie werd rond 3.00 uur zaterdagochtend een steen door een ruit gegooid, waarna een stuk vuurwerk of een explosief naar binnen werd gegooid. "Wat het precies was, onderzoeken we nog", zegt een politiewoordvoerder. Het explosief ging niet af. Vervolgens werd bij een auto die voor het huis stond brand gesticht bij een van de wielen. Dat vuur ging snel weer uit. De politie zette de omgeving van de auto en de woning af met rood-witte linten en stelde bewijsmateriaal veilig in speciale zakken. Agenten zochten in de omgeving naar de daders. Er is nog niemand aangehouden. In augustus ging bij hetzelfde huis in de Verdistraat ook een vuurwerkbom af. Kort daarna konden agenten de twee vermoedelijke daders aanhouden op de A27 bij de afrit Vianen. De verdachten waren twee mannen van achttien jaar uit Amsterdam en Dordrecht. De politie bevestigt dat het om dezelfde woning gaat. In de Utrechtse regio gingen afgelopen jaar meerdere explosieven af. De teller voor heel Midden-Nederland staat in middels op ruim twintig explosies. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen