Burgemeester grijpt nu al in: alsnog camera's in Woudenberg na signalen verstoring jaarwisseling

De camera's hangen er op Oudjaarsdag en op Nieuwjaarsdag. Het was aanvankelijk niet de bedoeling van burgemeester Magda Jansen om camera's op te hangen. De verwachting was dat met een tentfeest op het Poortplein verstoringen achterwege zouden blijven. Ook is met een campagne, die een beroep doet op het verantwoordelijkheidsgevoel van Woudenbergers, geprobeerd ordeverstoorders te weren.