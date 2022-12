Amersfoorters leveren 29 kilo vuurwerk in, meer dan in Baarn en Bunschoten

Het was de eerste keer dat de gemeente een desbetreffende inzamelingsactie organiseert. "We zien dat het in voorgaande jaren in andere steden een succes was", aldus Van 't Holt. "We vinden het daarom de moeite waard om te ontdekken wat de animo is om (illegaal) vuurwerk zonder boete en geheel milieuvriendelijk in te leveren."