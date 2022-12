Wéér een ontsnapping uit Dierenpark Amersfoort: sneeuwuil na vijf weken teruggevonden in Brabant

Bij DierenPark Amersfoort hadden ze het dier al opgegeven, maar vijf weken na zijn ontsnapping is een sneeuwuil donderdag teruggevonden in het Brabantse Berlicum, hemelsbreed ruim 50 kilometer verderop. Het was al de vierde ontsnapping in twee jaar.

Op 15 november ontsnapte de sneeuwuil, één van in totaal vijf exemplaren, tijdens werkzaamheden aan het verblijf. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

De roofvogel hield zich enige tijd op rond het dierenpark, maar het lukte niet om 'm te vangen. Toen de uil uiteindelijk verdween, werd ervan uitgegaan dat het dier het in het wild niet zou overleven. "Hij komt namelijk in onze streken niet voor", aldus Hylke Steggerda, woordvoerder van het dierenpark.

De verrassing was groot toen er donderdag bij de dierenambulance in Den Bosch een telefoontje binnenkwam van iemand die de uil had gevangen. Via de ring aan een van zijn poten, werd zijn herkomst achterhaald. Steggerda: "Wonderbaarlijk dat ie nog in leven is."

Zover nu kan worden nagegaan verkeert de nog jonge sneeuwuil in goede conditie. De komende dagen zal hij verder worden onderzocht.

Meer dieren ontsnapt

Het is niet de eerste ontsnapping in het dierenpark. In november 2020 ontsnapten chimpansees Mike en Karibuna, die vervolgens beide werden doodgeschoten. Twee weken later brak er een hyena los. Dat liep met een sisser af. En in september vorig jaar wisten twee wolven te ontsnappen; een ervan overleed, de andere raakte zwaargewond.

Dat er onlangs wéér een dier is ontsnapt, noemt Steggerda een toevalstreffer. "Het klinkt misschien stom, maar een sneeuwuil is niet te vergelijken met een chimpansee."

Of in dit geval wellicht het (veiligheids)protocol niet goed is gevolgd, kan hij nog niet zeggen. "Dat wordt nog bekeken."