Wietplantage ontdekt in Rustenburg

De politie heeft een wietplantage ontdekt in de Dijkhuizenstraat in Amersfoort. Na de melding gisteravond, ging de politie naar locatie toe om te kijken of alles veilig was. De hennepkwekerij werd ontmanteld. Het ging om ongeveer dertien wietplanten.

"We kregen een melding door dat daar een hennepkwekerij zat, en na onderzoek bleek dat zo te zijn", zegt een woordvoeder van de politie. "De plantjes zijn vernietigd en de kwekerij is weggehaald.' De persoon waarvan de plantage was, was niet thuis toen de politie binnenviel. Diegene wordt verhoord en er volgt een proces-verbaal. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

